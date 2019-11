PRIMA PAGINA - CdS: "Roba da Matthijs"

La prima pagine de il Corriere dello Sport apre con: "Roba da Matthijs". Un gol di de Ligt, il primo in A, decide il derby con il Torino. La Juve risponde all'Inter e la distanza fra le due in classifica resta la stessa. In taglio alto: "Una Roma da urlo spegne il Napoli". All'Olimpico finisce 2-1 per i giallorossi, che si portano momentaneamente al terzo posto in classifica a quota 22 punti.