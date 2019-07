PRIMA PAGINA - CdS: "Rodrigo, blitz del Napoli! Valencia pronto ad abbassare le pretese"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato ed il Napoli che lavora su Rodrigo (28): blitz di Giuntoli per l'attaccante spagnolo, per il quale il Valencia chiede al momento 70 mln anche se - si legge - il club spagnolo sarebbe pronto ad abbassare le pretese, con la trattativa pronta ad entrare nel vivo. Spazio poi all'affare James, per il quale si allungano i tempi, e la Roma che ha messo le mani su Mancini.