PRIMA PAGINA - CdS: "Sanchez all'Inter, per Icardi resta solo il Napoli"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato e l'Inter che avrebbe messo le mani in maniera definitiva su Alexis Sanchez. L'arrivo del cileno, di fatto, scarterebbe in maniera definitiva i discorsi legati al possibile arrivo di Dybala. Di fatto - si legge - per Icardi resta soltanto la soluzione Napoli.