PRIMA PAGINA - CdS: "Sarri-Juve, domani è il giorno. Si attende l'ufficialità della rescissione"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con Maurizio Sarri e quella che potrebbe essere la prossima avventura alla Juventus. L'ex tecnico del Napoli starebbe aspettando soltanto l'ufficialità della rescissione per sancire l'accordo che lo legherà al club bianconero. Spazio poi alla situazione in casa Fiorentina e le parole di Jorginho di ieri in conferenza stampa.