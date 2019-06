PRIMA PAGINA - CdS: "Sarri si presenta alla Juve, poi in Grecia per conoscere Cr7"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con Maurizio Sarri e l'approdo alla Juventus, con la presentazione in casa bianconera programmata per le 11 di oggi. L'ex allenatore del Napoli, poi, volerà in Grecia per incontrare Cristiano Ronaldo. Spazio anche alla situazione in casa Milan con l'arrivo di Giampaolo e la sconfitta dell'Italia U21.