PRIMA PAGINA - Cds: "Under corre verso Napoli"

"Under corre verso Napoli", titola in prima pagina l'edizione campana del Corriere dello Sport, raccontando della trattativa per il talento classe '97 della Roma, dopo le parole del Presidente del Basaksehir che vi abbiamo fornito su Tuttonapoli. Di spalla il Milan che rinnova il contratto a Pioli dopo la svolta negativa per Rangnick e la lite Gasp-Sinisa. In taglio basso Zaniolo che dice sì a Fonseca e Lippi che può tornare in Figc.