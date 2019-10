PRIMA PAGINA - Clamoroso CdS: "Ancelotti al bivio, pronto al divorzio in caso di nuovi passi indietro!"

Il Napoli non vive di sicuro un momento particolarmete brillante, sopratutto dopo il pareggio in Champions League contro il Genk. L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport descrive un momento decisamente delicato in casa azzura con "Carlo al bivio" si legge in prima pagina: "Ancelotti vuole risposte sul futuro a cominciare da Torino. Nuovi passi indietro del Napoli spingerebbero il tecnico verso il divorzio a fine stagione, un anno prima della scaenza".