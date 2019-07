PRIMA PAGINA - Estadio Deportivo: "Il Betis vuole Milik, il Napoli chiede 60 mln e pensa a Ben Yedder"

"Pesca di altura”.Così titola l’edizione odierna di Estadio Deportivo che dedica ampio spazio all'obiettivo di mercato del Betis Siviglia, ovvero Milik. Il polacco piace molto al club spagnolo, ma ovviamente tutto dipenderà dal Napoli. In prima pagina si legge: “Catalàn (vicepresidente del Betis, ndr) ammette in Italia che l’ariete polacco Milik piace da gennaio e che cercano un 9 come lui, ma sceglie la cautela: ‘non posso dire di più’. Il Napoli gli offre il rinnovo ma non esclude la cessione (piace Ben Yedder) ma lo valuta 60 milioni.