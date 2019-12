PRIMA PAGINA - Feltri su Tuttosport: "Napoli, il guaio non è in panchina"

"Napoli, il guaio non è in panchina" è il titolo dell'editoriale di Vittorio Feltri su Tuttosport oggi in edicola. Non solo: "Vidal con De Paul che idea!". Questo il titolo che si prende pagina 26-27 su i due obiettivi di mercato dell'Inter di Antonio Conte: "Obiettivo (non facile) è fare un acquisto ad inizio mercato per dare un segnale forte in vista del match con Napoli e Atalanta alla ripresa dopo la sosta. Ieri passi avanti per entrambi i giocatori. L'Inter tratta pure Ferreira con il River Plate. Sulla fascia Alonso prima scelta su Darmian.