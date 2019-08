PRIMA PAGINA Gazzetta - Ancelotti: "Per James e Lozano ho minacciato ADL per scherzo"

Ci sono la Juventus e, ovviamente, il mercato dei bianconeri, in primo piano sulla Gazzetta dello Sport odierna: "CR7 vota Icardi" il titolo che campeggia sulla prima pagina. E poi: "Dybala resta in vendita, scatta l'operazione Maurito. Per la Joya si studia la cessione al Psg. Via anche Mandzukic e Matuidi. Per fare un grande colpo. Il tango della signora. Argentini e destini incrociati. I tifosi sono con Paulo ma non basta".

L'attacco dei nerazzurri - A Milano, intanto, non stanno a guardare. Come testimonia la titolazione nel taglio alto della Rosea: "L'Inter riparte. Forza 9. Caccia ai nuovi gol. Fiducia per Lukaku, più semplice chiudere se allo United entro giovedì arriverà una punta. Dzeko conferma il sì, ma la Roma rilancia". E poi un'intervista a una delle sorprese di queste settimane: "Attaccante rampante. Esposito: 'Vi racconto la mia estate da sogno'

Un giocatore di spessore per i rossoneri - A puntellare il proprio reparto avanzato sarà anche l'altro club meneghino, con il quotidiano sportivo che titola così in merito: "Al Milan serve un vero leader. Ecco perché vuole Correa. La strategia del diavolo. L'argentino è giovane e ne ha passate tante: è l'ideale per Boban".

Intervista in salsa partenopea - Un trafiletto della prima pagina è dedicato agli azzurri e a una chiacchierata con il loro allenatore: "Ancelotti: 'Napoli, partiamo in vantaggio. E James e Lozano...'. 'Per loro ho minacciato De Laurentiis. Per scherzo. Manolas è fortissimo, Elmas avrà un futuro", si legge sulla Gazzetta.