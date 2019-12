PRIMA PAGINA - Gazzetta annuncia: "Napoli, Lobotka vicino!"

In taglio alto La Gazzetta dello Sport propone due boxini. Il primo, riguardante il mercato, vede invischiati Napoli, Juventus e Genoa. "Napoli, Lobotka vicino. Perin torna al Genoa", il titolo che si legge dunque in prima pagina. All'interno dei servizi, poi, è presente anche un focus sulle necessità in sede di mercato da parte delle 20 squadre di Serie A. Nell'altro boxino, invece, si parla di Ancelotti e del suo en plein in Premier League: "Carlo d'Inghilterra e il bis con l'Everton".