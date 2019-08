PRIMA PAGINA - Gazzetta apre col mercato: "Lukaku, ultimo round"

Sono giorni ormai che Juventus e Inter si danno battaglia per un importante obiettivo in attacco: Romelu Lukaku, attaccante in uscita - pare - dal Manchester United. "Lukaku, ultimo round", è il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che parla di un duello finale, tra il blitz del diesse bianconero Paratici e un possibile rilancio dell'a.d. nerazzurro Marotta. In mezzo anche il nodo Dybala, pedina di scambio per lo United. Intanto, sulla sponda nerazzurra, ancora vivo il caso Icardi: il club di proprietà Suning sarebbe disposto a tenerlo fuori per due anni se l'argentino dovesse continuare a volere soltanto l'Inter e non andare via.

Progressi Milan - Passando sull'altro lato del naviglio, La Rosea fa un bilancio dopo l'amichevole tra il Milan e il Manchester United, finita 2-2 e decisa poi ai rigori in favore dei Red Devils, ma che ha mostrato dei bei passi in avanti per la formazione di Marco Giampaolo. "Il Milan cresce", titola La Gazzetta dello Sport, parlando di uno show in campo e soprattutto della mano dell'allenatore ex Samp che comincia a vedersi, grazie ai gol e al bel gioco mostrato dai rossoneri.

Le altre - Oltre a Juventus, Inter e Milan, in prima pagina La Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Cagliari e Genoa in taglio basso. In Sardegna, infatti, si godono il ritorno di Radja Nainggolan e il quotidiano rosa titola: "Cagliari pazza del Ninja". Ma il club protagonista di questo sabato di mercato è quello rossoblù di Genova: "Il Genoa scatenato: Schone con Saponara".