PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con i successi di Juve e Napoli: "Dov'eravamo rimasti?"

"Dove eravamo rimasti?". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, chiaramente dedicato ai primi due anticipi del nuovo campionato che hanno visto le vittorie di Juventus e Napoli, rispettivamente sui campi di Parma e Fiorentina. Un inizio in versione 'Gattopardo', scrive il quotidiano, in quanto la Serie A è partita proprio da dove avevamo lasciato. Le formazioni delle big non cambiano e con loro neanche quanto si vede sul terreno di gioco.

Juventus - Successo di misura quello bianconero, non senza sofferenza a Parma. Con Martusciello in panchina, Sarri a casa sul divano e i big in campo. "Chiellini come CR7, Signora vecchia fa buon calcio", titola La Gazzetta dello Sport nella parte dedicata alla Juventus, mettendo in copertina l'abbraccio tra l'esperto difensore centrale italiano e il fenomeno portoghese.

Napoli - Vince di misura anche il Napoli, ma in una partita che regala spettacolo a palate. "Insigne sbanca alla fiera del gol. Arbitro: furia viola", titola La Gazzetta dello Sport sul Napoli, mettendo Lorenzo Insigne in prima pagina, autore di due gol e un assist. Chi più decisivo di lui? A Firenze è partita-spettacolo, con i maghetti di Ancelotti saliti bene in cattedra. "Peccato che Massa.... non sia in palla", si legge come chiosa sulla Rosea.

Milanesi - In prima pagina su La Gazzetta dello Sport trovano spazio anche le milanesi. In taglio alto il Milan, con le parole di Boban a suonare la carica in vista della sfida con l'Udinese: "Alla fine i tifosi saranno contenti del loro Milan". In taglio basso l'Inter e l'incontro di domani in casa con il Lecce, con un protagonista eccellente: Romelu Lukaku. Il titolo del quotidiano rosa, infatti, specificando che il belga sarà titolare: "L'Inter sulle spalle di Lukaku".