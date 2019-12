PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con l'Inter in vetta: "Lukaku Natale"

"Lukaku Natale". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che in prima pagina sottolinea la favola dell'Inter, in testa al campionato a pari punti con la Juventus insieme al gigante e al bambino: Romelu Lukaku e Sebastiano Esposito, entrambi a segno (il belga con una doppietta e un assist a corredo) contro il Genoa ieri sera. Per l'ex Manchester United anche il regalo più bello per il giovane compagno di reparto: un rigore concesso che vale il suo primo gol in Serie A a 17 anni e 172 giorni. E con il poker al Grifone Conte è ancora primo, anche a Natale.

Juve-Lazio, c'è la Supercoppa - In taglio alto su La Gazzetta dello Sport c'è ovviamente tanto spazio dedicato anche alla Supercoppa Italiana. Alle 17:45 (ora italiana) scenderanno in campo Juventus e Lazio che si contenderanno uno dei quattro trofei della stagione. E la Rosea per l'occasione titola: "I re nel deserto". Il riferimento è chiaramente alla location della partita. Si giocherà infatti a Riyad, in Arabia. E il quotidiano come uomini-copertina utilizza da un lato Ronaldo, dall'altro Immobile. E non potrebbe essere altrimenti.

Derby lombardo - Oggi, alle 12:30, per quanto riguarda la Serie A toccherà ad Atalanta e Milan battagliare nel lunch match di questo turno di campionato. La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda questo match si sofferma sugli attacchi, completamente diversi per come sono formati e soprattutto per il rendimento. "Tanti (gol) a pochi. Atalanta-Milan e due attacchi mai così lontani", è il titolo scelto dalla Rosea.

Gli anticipi - Oltre all'Inter con il Genoa, match di cui La Gazzetta dello Sport ha scritto in primo piano, in taglio basso è tempo di soffermarsi anche sugli altri due anticipi. In primis c'è il colpaccio della SPAL sul campo del Torino, in rimonta, che permette agli estensi di lasciare l'ultimo posto in classifica. "La Spal ribalta un Toro in 10", titola il quotidiano rosa: "Mazzarri amaro 'Va tutto storto'". Piccolo spazio anche per l'anticipo delle 15 tra Udinese e Cagliari: "Fofana rilancia l'Udinese, Cagliari al 2° k.o. di fila".