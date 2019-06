PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con l'Italia U21: "Azzurri appesi a un filo"

"Azzurri appesi a un filo". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ricorda come malgrado la vittoria contro il Belgio l'Italia Under 21 ha poche possibilità di superare il turno come migliore seconda. Il 3-1 di ieri sera non cambia la storia e forse l'Europeo per i ragazzi di Di Biagio si avvia alla conclusione, ma la speranza è l'ultima a morire.



Rinforzi Juve - Passando ai club e al mercato, c'è la Juventus che sta cominciando a muoversi con decisione dopo l'approdo di Maurizio Sarri in panchina. "Juve, scatto de Ligt", titola il quotidiano rosa, che pone l'accento sul campioncino dell'Ajax, principale obiettivo per la difesa bianconera, che il prossimo anno sarà orfana di Barzagli, per il quale si è pronti a spendere 70 milioni di euro.



Rinforzi Inter - Da una squadra all'altra, da un colpo quasi fatto a uno ormai definitito. Nella serata di venerdì l'Inter ha trovato l'accordo con il Sassuolo per Stefano Sensi, destinato a diventare un nuovo centrocampista nerazzurro in un affare da circa 30 milioni (a lui cinque anni di contratto a due milioni a stagione). Se ne parla anche in prima pagina sulla Gazzetta, che titola: "Scalata Sensi nel mito di Xavi. Così ha convinto l'Inter di Conte.



Altro - Ancora mercato sulla prima pagina della Rosea, ma non solo. Si parla di Milan, che punta Ceballos ed è pronto all'affondo, ma sfida anche la Roam per Jordan Veretout della Fiorentina. Tra gli altri temi il malore che ha colto Gigi Simoni, ex allenatore dell'Inter, che ora sta lottando per la vita. Ma anche "Cagliari-Frosinone, indaga la Procura FIGC".