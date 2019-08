PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con la conferenza: "Ancelotti sfida tutti"

Il countdown è scaduto o quasi, il campionato è pronto a ricominciare. "E' qui la festA", titolo La Gazzetta dello Sport, che pone la 'A' in maiuscolo per rendere più chiaro il messaggio ed analizza la nuova stagione in otto punti chiave, parlando di "campionato più bello degli ultimi anni. La Rosea ricorda anche le nuove regole di quest'anno: mani, rigori, barriere e meno discrezionalità.

Juventus - La Serie A parte con la squadra campione uscente da otto anni consecutivi: la Juventus. E' di lei che si parla in taglio alto su La Gazzetta dello Sport: "Sarri dal divano e ballottaggio Dybala-Higuain. Che insidie a Parma", si legge sul quotidiano rosa in attesa del primo match della nuova stagione programmato per oggi alle 18.

Napoli - Poco più tardi, nel posticipo serale, toccherà al Napoli scendere in campo a Firenze con la Fiorentina. La seconda forza del campionato degli ultimi anni a debuttare come seconda, il caso... Ma Ancelotti è carico e sul quotidiano il titolo è chiaro: "Ancelotti sfida tutti 'Siamo da scudetto'. Chiesa e Ribery i primi ostacoli.