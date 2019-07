PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Barella-Inter: è fatta. Milan, il giorno di Veretout"

Un colpo per i nerazzurri di Milano tanto atteso: "Barella-Inter: è fatta!". Questo il titolo principale de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, accompagnato da un "Mercato bum bum". E nel sottotitolo la spiegazione con più dettagli dell'accordo: "Oggi visite, poi subito da Conte. Al Cagliari 45 milioni in 2 anni. Lukaku intanto si avvicina".

De Ligt in bianconero - La Juventus, però non è da meno e infatti, nel titolo sottostante, troviamo un affare tanto cercato dai bianconeri: "De Ligt e la Juve: ci siamo! Un'altra telefonata con l'Ajax: olandese a un passo. Forse a Torino nel weekend". E così i campioni d'Italia sono sempre più vicini a piazzare il colpo in difesa.

Milan-Atalanta, l'accordo - Nei riquadri in basso troviamo anche news sull'altro club meneghino: "Milan, il giorno di Veretout. E apre San Siro all'EuroAtalanta", la titolazione sulle ultime in casa rossonera.

Un aiuto in viola - Il braccio destro di Rocco Commisso, neo-patron della Fiorentina, è pronto a dare una mano ai viola. E la Rosea titola così: "Ecco Joe Barone: 'Chiesa resta, Balotelli piace. De Rossi decida'".

Griezmann cambia - Spazio anche al calcio estero, con una delle trattative più importanti al mondo: "Telenovela finita. Affare Griezmann, il Barca paga i 120 milioni della clausola".