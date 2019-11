PRIMA PAGINA - Gazzetta: "CR7 Portogiallo. Milan, il piano per Ibra"

Apertura con mistero, quest'oggi, per la Gazzetta dello Sport. L'edizione attualmente in edicola titola così in primo piano: "CR7 Portogiallo. Il C.T. portoghese: 'pronto a giocare'. Rebus ginocchio, la Juve in ansia. Cristiano Ronaldo ritrova il sorriso e oggi sarà in campo contro la Lituania. Ma per i bianconeri ha bisogno di riposo per tornare al top".

Parla Pelè - Intervista esclusiva a Pelè a 50 anni dal suo millesimo gol: "Vado a mille! Quel rigore, Trap e Neymar. Messi l'avrei voluto con me" il titolo nel taglio alto della prima pagina.

Ibra rossonero - Nei riquadri in basso spazio per un altro fenomeno: "Il piano per Ibra. C'è il tesoro Milan. E Zlatan annuncia l'addio ai Galaxy".