PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "CRSarri guarda come mi diverto"

"CRSarri guarda come mi diverto": questo il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Oggi torna la Champions League, in campo Juventus e Atalanta. Ieri spazio alle parole con Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri in conferenza stampa, alla vigilia del match interno con la Lokomotiv Mosca che può essere già decisivo per il passaggio del turno. Ronaldo punge Allegri: "Ora creiamo di più e pensiamo in grande". E' caccia ai nuovi record. Il portoghese va all'assalto del Pallone d'Oro: è fra i 30 finalisti dove non c'è nemmeno un italiano.

Cambio Genoa - In taglio alto c'è spazio per l'avvicendamento sulla panchina del Genoa. "Preziosi chiama Thiago Motta. Un super ex per salvare il Genoa". L'italobrasiliano ha allenato le giovanili del PSG e ora ha la sua prima grande chance da allenatore. Thiago è già in città: oggi arriverà la firma sul contratto.

In campo l'Atalanta - Spazio anche alla Dea, attesa dalla sfida in casa del Manchester City. "L'Atalanta tra le stelle. A tutto Gasp contro il Pep". Gara importante per l'Atalanta, una sfida nella sfida tra la filosofia di Pep Guardiola e quella di Gasperini, esaltato dal tecnico dei Citizens: "L'Atalanta è come se avesse vinto il campionato".

Domani l'Inter - "Casa, social, cani, moda. Inter, LuLa è nata così": piace la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Approfondimento sulla nuova coppia che fa sognare i nerazzurri, domani attesi dal confronto contro il Borussia Dortmund.

Il posticipo - "Il Brescia frena la corsa della Fiorentina. Paura per Dessena". In uno dei box a fondo pagina c'è spazio per il pareggio a reti bianche tra Brescia e Fiorentina che ha chiuso l'ottava giornata. Pari tra Balotelli (entrato nella ripresa) e Ribery. Paura per un brutto infortunio alla caviglia occorso a Dessena.

Cantiere Milan - Pioli lavora al nuovo Milan. Rossoneri frenati dal Lecce in campionato, beffati proprio sul più bello. "Theo più Leao. Pioli è alla ricerca di un turbo Milan".

La sorpresa - Cagliari quinta forza del campionato grazie anche agli investimenti estivi. "Miracolo Cagliari. Scopriamo i segreti da Giulini al Ninja": viaggio nel mondo rossoblù. Maran si gode la quinta piazza.