PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Inter, Lukaku è tuo!"

Con un titolo a caratteri cubitali, La Gazzetta dello Sport di oggi annuncia di fatto la conclusione di uno dei tormentoni di questa estate di calciomercato: "Inter, Lukaku è tuo!", è infatti l'apertura del quotidiano. Superata definitivamente la concorrenza della Juventus. I dettagli: allo United andranno 65 milioni di euro più una serie di bonus. Il belga diventerà così l'acquisto più caro della storia nerazzurra. Ora tutto su Dzeko, per completare l'attacco.

Torino in Europa League - In taglio alto, si ricorda l'impegno europeo di questa sera del Torino. "Belotti-Zaza, c'è la coppia Toro per continuare a sognare in Europa", si legge. Andata del terzo turno preliminare di Europa League, con i granata che ospiteranno i bielorussi del Soligorsk: calcio d'inizio alle ore 21 e diretta tv su Sky.

Dybala - Ore concitate per il mercato inglese, visto che alle 18 di oggi chiuderà. Dybala dice no al Tottenham, braccio di ferro con la Juventus. Problemi per Paratici, che dovrà cercare di piazzare anche Rugani, Mandzukic e Matuidi. Resta comunque aperta la pista Icardi per i bianconeri.

Modric - In taglio basso, si parla della suggestione Modric per il Milan. "Impossibile", taglia corto Boban. Ma se Donnarumma va al PSG le cose possono cambiare.