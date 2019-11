PRIMA PAGINA - Gazzetta e le parole di Ancelotti: "Decidano gli arbitri!"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il progetto San Siro e quelli che sono i pareri dei milanesi che - si legge - per il 60% non vorrebbero abbattere il Meazza. Spazio poi all'incontro sul Var tenutosi ieri a Roma e le parole dell'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti: "Decidano gli arbitri!".