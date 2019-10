PRIMA PAGINA - Gazzetta esulta per la qualificazione dell'Italia: "Semaforo verde!"

"Semaforo verde". E non poteva essere altrimenti. Ha fatto tanto discutere il fatto che l'Italia scendesse in campo con una maglia che non fosse azzurra, ma il colore si presta bene al gioco di parole. Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dopo che la nostra Nazionale ha ottenuto il pass per Euro2020 battendo la Grecia ieri sera per 2-0. Alla fine il verde ha portato bene: Mancini (da record) e i suoi ragazzi sono già all'Europeo.

Parla Baggio - Intanto sta proseguendo il 'Festival dello Sport' di Trento, giunto alla seconda edizione. Nella giornata di ieri il protagonista è stato Roberto Baggio e La Gazzetta dello Sport in prima pagina ne scrive sotto l'apertura. "Baggio show", il titolo dello spettacolo dettato dal racconto dell'ex campione della Serie A. "Lacrime ed emozioni da Mondiale: 'A volte ripenso a quel rigore...". Intanto oggi si chiuderà col botto l'evento: "Torino, Conte, Gigi&Ilaria: che finale!", scrive la Rosea per raccontare la chiusura prevista.

Serie A - Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, si parla anche di Serie A. Il quotidiano rosa si sofferma sull'Inter e le sue soluzioni d'attacco: "L'Inter e il gioco delle coppie. Ma c'è allarme per Sanchez", il titolo dovuto all'infortunio alla caviglia rimediato dall'ex Barcellona con la maglia del suo Cile. Poi, ancora, spazio alle amichevoli delle italiane, per un calcio che in questi giorni è divenuto follia: "Amichevoli? No. A Brescia e a Cagliari è violenza ultrà", scrive la Rosea.