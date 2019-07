PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Higuain, Dzeko ed Icardi, l'intrigo dei 9"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con "l'intrigo dei 9", ovvero le situazioni di Dzeko, Icardi ed Higuain, tre attaccanti con le la valigia in mano ma che al momento hanno costruito soltanto a se soltanto delle situazioni nebulose. Spazio anche al doppio colpo Veretout-Mancini in casa Roma e l'arrivo di De Ligt in casa Juventus.