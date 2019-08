PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Icardi, ultimatum del Napoli"

L'apertura de La Gazzetta dello Sportoggi in edicola è dedicata a quello che potrebbe presto diventare l'attacco dell'Inter, con il titolo: "La coppia dei sogni". La foto ritrae Romelu Lukakue Alexis Sanchez con la maglia del Manchester United, ma presto i due potrebbero ritrovarsi in neroazzurro. Il cileno può infatti arrivare in prestito, con gli inglesi che pagherebbero metà dell'ingaggio. Resta però da definire il futuro di Mauro Icardi: ultimatum da parte del Napoli, ma sul tavolo ora c'è anche una proposta del Monaco.

Dybala studia da 9 - In taglio laterale trova spazio il futuro di Paulo Dybala, che resta comunque in bilico. L'argentino si sta applicando anche nel nuovo ruolo da attaccante centrale, per giocare al fianco di Cristiano Ronaldo, e così la Rosea si chiede: "Signora, sei sicura che divorziare sia giusto?".

Balo con lo sconto dei cervelloni - Il decreto Crescita ha giocato un ruolo importante nel ritorno di Mario Balotelli in Italia. Ne beneficerà infatti Massimo Cellino, patron del Brescia. Balotelli entusiasta del ritorno: "Finalmente a casa".