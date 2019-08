PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Icardi vuole restare a Milano, voci insistenti di una nuova gravidanza di Wanda"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il futuro di Mauro Icardi: il giocatore argentino, infatti, vorrebbe restare a Milano per motivi familiari. Voci insistenti - si legge - raccontano di una nuova gravidanza per Wanda Nara. Spazio anche alla situazione di Dybala che non dice 'si' al trasferimento allo United, mentre Lukaku è attesa di capire se il proprio futuro sarà legato ai colori della Juventus.