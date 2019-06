PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Napoli sfida l'Inter per Lukaku"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina proprio con l'interessamento del Napoli per Romelu Lukaku (26), per il quale il club partenopeo sarebbe pronto a sfidare l'Inter, sfruttando anche il decreto crescita. Spazio, poi, proprio ai nerazzurri che avrebbero il 'si' di Dzeko e sarebbero in pole per Barella. Poi la situazione societaria della Fiorentina e Giampaolo possibile allenatore del Milan.