PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Insigne capo della rivolta. Il Napoli vuole 350mila euro".

"Insigne capo della rivolta. Il Napoli vuole 350mila euro" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano la società azzurra ha individuato nel capitano del Napoli il capo della rivolta. Taglio altodedicato a Federico Chiesa ed al suo futuro. L'esterno classe 1997 della Fiorentina a giugno prossimo lascerà i colori viola e la rosea titola: "Chiesa vota Juve". La sfida sul mercato è tra Inter e Juventus, con i bianconeri che al momento sono in vantaggio nel gradimento dell'esterno. Al momento il suo prezzo è sceso ed è lontano dai 70 milioni chiesti in estate: Chiesa non è più in pole nella lista della spesa, superato da Dejan Kulusevski.