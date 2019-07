PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, Barella con Vidal. Roma, Petrachi chiama Higuain"

L'apertura odierna della Gazzetta dello Sport è dedicata all'Inter e, in particolare, al centrocampo dei nerazzurri: "Barella con Vidal. Si profila uno scenario clamoroso. Il gioiello del Cagliari a un passo dopo che la Roma s'è sfilata. Se Nainggolan va in Cina da Suning, Conte può riavere il suo guerriero", recita la titolazione centrale.

Il ritorno di Buffon - Subito sotto troviamo un nuovo-vecchio portiere della Juventus sorridente, con la scritta: "Gigi a casa. Buffon firma: 'Avrò il 77. Voglio gioire assieme a CR7", in merito al rientro dell'ex guardiapali del PSG, tornato in bianconero dopo la parentesi francese.

La Roma in attacco - Grande novità in avanti per i giallorossi? Potrebbe essere, leggendo il titolo odierno della Rosea: "Roma, Petrachi chiama Higuain. 'E non accetto ricatti su Dzeko", con i capitolini che sperano di convincere l'attaccante della Juventus che ha disputato l'ultimo anno al Chelsea.

L'asse Milan-Empoli - Continuano le manovre di mercato fra i rossoneri e i toscani, come testimoniato dalla titolazione in merito del quotidiano sportivo: "Il Milan pesca ancora a Empoli. In arrivo Bennacer dopo l'acquisto di Krunic".

Torino, si parte! - Sarà la voglia di ricominciare, sarà l'approdo all'Europa League. Fatto sta che i tifosi del club granata si sono presentati in massa al primo appuntamento stagionale: "EuroToro che passione. In tremila al Filadelfia. Via al raduno. La prima in Coppa ad Alessandria?", il titolo sulla vicenda.

L'Italdonne dal Presidente Nel taglio alto, infine, spazio alla bellissima impresa della Nazionale Femminile, giunta a un passo dalle semifinali dei Mondiali: "Le calciatrici al Quirinale. Mattarella applaude le azzurre mondiali: 'Conquistati da voi'", la titolazione presente sulla Rosea odierna.