PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter boom! Juve avanti a fatica con un buon Verona"

"Inter boom!". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che non poteva non mettere in primo piano il derby di Milano vinto dall'Inter grazie alle reti di Brozovic e Lukaku. Contro un Milan senza idee, a decidere sono proprio i due litiganti (negli ultimi giorni erano emerse voci, poi confermate, di un alterco tra i due). I nerazzurri restano in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Juve va, a fatica - In taglio basso, poi, sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per la Juventus, in campo ieri alle 18 contro l'Hellas Verona in una partita rimontata. "CR7 colpisce, Buffon para e fa record. Avanti Juve", è il titolo che si legge sulla Rosea, che sottolinea comunque come i bianconeri abbiano fatto non poca fatica contro i neopromossi scaligeri.