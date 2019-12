PRIMA PAGINA - Gazzetta - Inter, festa Conte: per il Napoli tornano Sanchez e Barella

Conte, festa Inter. Così scrive in prima pagina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con il tecnico dell'Inter Antonio Conte apre l'allenamento ai tifosi, una sessione in cui ha subito spremuto i suoi ragazzi in vista del primo impegno del nuovo anno contro il Napoli. Tornano in gruppo Sanchez e Barella e si continua a monitorare con fiducia la situazione relativa ad Arturo Vidal: il cileno sarà impegnato in Supercoppa di Spagna dall'8 al 12 gennaio in Arabia, poi ci sarà l'affondo decisivo dell'Inter. La fiducia sull'operazione è massima.