PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, in alto ConTe. La Juve strega De Ligt"

L'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è dedicata ad Antonio Conte ed all'Inter, con il titolo: "Inter, in alto ConTe". Nella conferenza stampa di presentazione l'ex CT ha dichiarato di non porsi limiti, ma di aver bisogno di uomini straordinari. Poi le parole di Marotta: "Icardi-Juve? Adesso no. Nainngolan? Spiace per il giocatore. Dzeko? Ci piace".

Nasce il Milan di Giampaolo: taglio laterale dedicato al nuovo tecnico dei rossoneri Marco Giampaolo, con il raduno del Milan fissato per domani a Milanello. Oggi il tecnico sarà già in sede, pronto ad iniziare questa nuova avventura. E l'ex tecnico del Milan Zaccheroni ha così commentato la scelta rossonera di affidarsi a Giampaolo: "E' l'ideale per costruire. Questo Milan somiglia molto al mio".

Attrazione Juve: in taglio laterale spazio anche per il calciomercato della Juventus, che sembra aver trovato un appeal internazionale importante. Dopo l'arrivo di Adrien Rabiot, i bianconeri hanno stregato Matthijs De Ligt. E nel frattempo Federico Chiesa spera sempre in una chiamata da Torino...