PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, lo scatto di Zhang! Dybala in attesa"

"Lo scatto di Zhang", titola quest'oggi in apertura La Gazzetta dello Sport, in riferimento ovviamente all'Inter. Nerazzurri tra la svolta cinese e la finale col Siviglia. L'Europa League per aprire una nuova era e fare il sorpasso Scudetto: il futuro passa anche da Conte e dai gol di Lukaku e Lautaro. Intanto Messi fa affari a Milano: il Barça frena, ma i nerazzurri sono in partita.

Capitolo Dybala - "Joya in attesa", si legge in taglio alto sulla rosea. Dybala chiama la Juve per rinnovare, a detta del noto quotidiano, ma i bianconeri prendono altro tempo. Quanti casi da risolvere per la Vecchia Signora: Higuaín vuole restare - si apprende nelle pagine interne - mentre per Bernardeschi e Douglas Costa cercasi acquirente.

La nuova proprietà giallorossa - Sempre in taglio alto c'è spazio anche per il cambio di proprietà in casa Roma: "La galassia di Friedkin, e la Roma rifà l'americana", si legge. Un impero da nove miliardi e un piano per ritornare a vincere. I gioielli resteranno, secondo il quotidiano, anche se l'eredità lasciata da Pallotta è pesante.

Colpo PSG - "Neymar in finale", titola la rosea in taglio basso. Prima volta del PSG: anche i ricchi volano, Lipsia travolto 3-0. Tutto facile per i parigini, che superano agevolmente i tedeschi e volano in finale di Champions League. Stasera si conoscerà l'avversaria della squadra di Tuchel: in campo alle 21 Lione e Bayern Monaco.