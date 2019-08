PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Joya rebus, Dybala tra veti e scambi"

L'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è dedicata all'Inter e all'arrivo in Italia di Romelu Lukaku: "Gioia gigante". I tifosi in delirio per l'arrivo dell'attaccante ormai ex Manchester United, che dichiara: "Questo club non è da tutti". Prenderà il numero 9 che era di Mauro Icardi, ed ora i nerazzurri non si fermano sul mercato, con Edin Dzeko arrivato allo scontro con la Roma. Poi l'Inter proverà il colpo Milinkovic-Savic dalla Lazio. In uscita Perisic va verso il Bayern Monaco.

Joya rebus - Taglio basso dedicato alla situazione di Paulo Dybala in casa Juventus, con la rosea che titola: "Joya rebus". L'argentino al centro di numerose voci di mercato è diventato un caso per la Juventus, che ora, perso Lukaku, punta forte Icardi.



Toro scatenato - Taglio alto per il Torino, vittorioso nell'andata del preliminare di Europa League contro il Soligorsk per 5 reti a 0. Un super Andrea Belotti lancia i granata con due reti ed un assist. Euforico il presidente Cairo: "Il Gallo è un grande leader".