PRIMA PAGINA - Gazzetta: "L'Italia del Gallo. Sarri debutta a Firenze"

"L'Italia del Gallo": apre così La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, dedicando il titolo centrale alla vittoria dell'Italia in casa dell'Armenia. Azzurri in svantaggio dopo pochi minuti ma vittoriosi in rimonta grazie anche alla doppietta del Gallo Belotti, trascinatore della Nazionale. L'attaccante del Torino ha faticato a trovare spazio nella scorsa stagione ma si è reso subito protagonista con le due reti che hanno consentito alla formazione di Mancini di rimontare lo svantaggio iniziale. In Armenia la Nazionale firma il quinto successo consecutivo grazie, appunto, al centravanti del Toro e alla rete di Lorenzo Pellegrini che ha fissato il punteggio sull'1-3. Ora la qualificazione all'Europeo è più vicina ma Mancini non è contento: "Chiesa può dare di più, Sensi per la Finlandia".

Messi gratis - Spazio anche al calciomercato e a una clamorosa ipotesi per la prossima stagione: il fenomeno del Barcellona potrebbe lasciare il club Barcellona, ogni fine stagione, a costo zero. La presenza di una clausola nel contratto dell'argentino consentirebbe al giocatore di salutare il Camp Nou a parametro zero, a fine stagione, ogni anno.

Derby a San Siro - Prosegue a gonfie vele la prevendita per il derby tra Milan e Inter. Tanta attesa per la stracittadina milanese con oltre 60mila biglietti già venduti. Per la gara, che andrà in scena il 21 settembre, è previsto il pienone ma non sarà record d'incasso a causa dei posti ridotti.

Sarri debutta con la Juve - Box dedicato anche alla Juventus e al ritorno di Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus è pronto a tornare in panchina, anzi, è pronto ad iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina della formazione bianconera. L'allenatore toscano guiderà la Juventus a Firenze e tornerà dopo 100 giorni in una gara ufficiale.

Wanda pensa ai figli - Piccolo box anche per Wanda Nara e il passaggio di Mauro Icardi dall'Inter al Paris Saint-Germain. Il centravanti argentino ha lasciato i nerazzurri in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Wanda pensa ai figli: "La scelta di Parigi è la peggiore per la famiglia", scrive La Rosea. Intanto Mauro è a lavoro con il PSG.