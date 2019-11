PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La febbre del sabato... col rischio VAR"

"La febbre del sabato col rischio Var. Giorno di fuoco: Toro-Juve, Bologna-Inter, Roma-Napoli". Questa la titolazione in apertura della Gazzetta dello Sport in vista della quindicesima giornata di Serie A che prenderà il via alle 15 con il derby del Sud e terminerà in serata con il derby della Mole.

Nell'articolo di spalla, invece, spazio al Milan e ai suoi problemi interni: "Paquetà ora attacca Giampaolo. Suso: 'I fischi erano giusti'", le considerazioni dei due rossoneri.

In prima pagina quest'oggi c'è anche l'Udinese che ha cambiato mister: "Via Tudor. In prima fila ci sono Zenga e Ballardini. Domani in panchina Gotti".