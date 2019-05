PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La Joya di Sarri". E per la Juve spunta Hysaj

Per la panchina della Juventus resta in pole position la candidatura di Maurizio Sarri, così si legge dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, il cui titolo d'apertura è dedicato alle vicende di casa bianconera: "La Joya di Sarri". Nel sommario la Rosea spiega che, in caso dovesse arrivare l'ex Napoli, sia Dybala che Pjanic saranno intoccabili. In più ci sarà il ritorno di Higuain, quasi certamente, visto che il Chelsea non lo riscatterà. Sempre in primo piano si legge che con l'arrivo di Sarri i bianconeri potrebbero farsi avanti anche per Hysaj del Napoli.



In Vaticano - "Il gol del Papa". In taglio alto è questo invece il titolo del quotidiano rosa, che raccont adella festa tenutasi in Vaticano grazie all'organizzazione della stessa Gazza. Bergoglio s'è mosso in mezzo a seimila giovani e soprattutto tanti campioni del nostro calcio e non solo. Tifo da stadio per il Papa, acclamato dalla folla.



Milanesi - Spazio anche a Inter e Milan in prima pagina. "Milan attenzione, caduta miti: con Leonardo vacilla Maldini", titola di spalla il noto giornale, secondo cui ai vertici del club rossonero potrebbe esserci davvero un ribaltone. Sull'altra sponda, "Icardi-Perisic, è l'ora Champions poi saluti". Sì, perché in casa Inter ci si gioca ancora la Champions League davanti a 70 mila spettatori, attesi domani a San Siro per la decisiva sfida all'Empoli.