PRIMA PAGINA - Gazzetta lancia Meret nell'Italia U21: "Regalateci un sogno!"

"Dai ragazzi, regalateci un capolavoro". Una richiesta, un messaggio di carica. Apre così La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, nel giorno del debutto dell'Italia Under 21nell'Europeo di categoria, che per la prima volta si gioca in Italia. Gli azzurrini non sono mai stati così forti e vanno all'assalto di un titolo continentale che manca da 15 anni. Il quotidiano specifica che è stato sciolto il dubbio in porta e sarà Meret a giocare, non Audero.

Stelle d'Europa. "Jovic, Nubel, Dembelé: quante stelle da seguire". Si continua a parlare della manifestazione che prenderà il via oggi sulle colonne della Rosea. In prima pagina, dunque, spazio ai calciatori da tenere sottocchio, e tra questi spiccano anche un paio di italiani. Ma c'è anche un'intervista a Marco Tardelli: "Si può vincere, ma serve l'effetto Mancio".

Addio Roma. In prima pagina su La Gazzetta dello Sport si affrontano solo due tematiche: l'Europeo Under 21 e, in taglio basso, il saluto di Francesco Totti alla Roma. Dopo una vita, l'ex capitano se ne andrà. "Totti ha deciso, domani l'addio alla Roma", è il titolo che si legge sulla Rosea, che informa come l'attuale dirigente giallorosso ha confidato agli amici di non condividere le ultime scelte societarie e aver così scelto di lasciare la società.