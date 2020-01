PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Lukaku-Lautaro, amici per la palla. La rinascita di CR7"

"Eriksen subito. E spunta Young": così La Gazzetta dello Sport in prima pagina. I nerazzurri cercano due rinforzi per completare la rosa di mister Antonio Conte. Vidal sempre in cima agli obiettivi per il centrocampo ma il Barça non molla il cileno e l'Inter pensa anche a Eriksen del Tottenham: il danese è in scadenza e può partire a gennaio. Per la fascia intanto spunta l'ipotesi Ashley Young del Manchester United: pronto un anno e mezzo di contratto.