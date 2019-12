PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, ecco Rino: Gattuso si presenta"

"Napoli, ecco Rino: Gattuso si presenta" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Prime parole da nuovo allenatore azzurro per Gattuso, emozionato e deciso nel corso della conferenza stampa. In primo piano anche l'Atalanta, si legge "Mitica Dea" dopo il passaggio del turno in Champions con lo storico accesso agli ottavi di finale.