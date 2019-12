PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli-Lobotka, intesa col Celta! Gattuso è servito"

"Napoli-Lobotka, intesa col Celta! Gattuso è servito" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista slovacco è ad un passo, ieri trattativa serrata col club spagnolo e incontro positivo per ridurre la distanza tra domanda e offerta. Ma in primo piano c'è anche il Botto Juve con Kulusevski ad un passo - beffato l'Inter - e la Roma che sogna Mertens con la nuova proprietà.