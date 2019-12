PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, ritiro fino alla Champions"

"Napoli, ritiro fino alla Champions" scrive La Gazzetta dello Sport nella sua prima pagina odierna. Non sembrano finire le polemiche in casa azzurra. Viaggio nello spogliatoio polveriera: i giovani sono con Ancelotti, costretto a fare i conti con un gruppo spaccato. La squadra è divisa in gruppi e Carletto è ostaggio dei rivoltosi.