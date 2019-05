PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Neuro Inter, Mian fuori"

Nerazzurri in vanno in Champions dopo una gara folle, il Milan è fuori. L'Atalanta fa la storia" si legge sulla rosea in edicola

"Neuro Inter". Così titola la prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che racconta l'ultima giornata di campionato focalizzandosi sulla lotta Champions: "Nerazzurri in vanno in Champions dopo una gara folle, il Milan è fuori. L'Atalanta fa la storia" si legge sulla rosea.