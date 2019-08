PRIMA PAGINA - Gazzetta: "No a Napoli e Roma, Icardi o alla Juve o resta all'Inter"

L'apertura de La Gazzetta dello Sport odierna è dedicata al mercato dell'Inter che ora si fa in salita: "Due no inguaiano l'Inter", questo il titolo scelto. I nerazzurri hanno ricevuto il no di Edinson Cavani, che ha rifiutato un triennale da 9 milioni di euro l'anno, preferendo restare al Paris Saint Germain, ed anche la risposta negativa di Mauro Icardi ad un passaggio alla Roma dopo il Napoli. Per l'argentino l'unica soluzione gradita è la Juventus, altrimenti vuole restare in nerazzurro. Ora si attendono le contromosse di Marotta, alle prese con una soluzione complicata.

Il grande scambio - Taglio laterale dedicato alla Juventus e allo scambio Lukaku-Dybala messo in piedi con il Manchester United. Blitz inglese per Paratici per avvicinare le parti. Nel frattempo Dybala incontra Sarri: se arriva il suo sì c'è il via libera all'operazione.



C'è mezzo Toro fuori uso - Questa sera andrà in scena il ritorno del preliminare di Europa League tra Torino e Debrecen, con i granata forti del 3 a 0 dell'andata. Ma i problemi per Mazzarri sono legati agli infortuni, con soli 12 calciatori disponibili.