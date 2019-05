PRIMA PAGINA - Gazzetta: Offerta Juve per Milinkovic. Inter, arriva Conte

L'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata all'intervista esclusiva concessa al quotidiano dall'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, titolata così: "Punto su Maldini". Il manager rossonero continua poi: "Ringrazio Leonardo, Gattuso straordinario. Ora chiedo a Maldini un aiuto per per riportare il club al top. Per me è Paolo il capo dell'area tecnica, niente Luis Campos". Dopo l'addio di Gennaro Gattuso ora in casa Milan la priorità è la ricerca di un nuovo allenatore e le attenzioni sono tutte su Marco Giampaolo e Simone Inzaghi. Più lontano al momento Roberto De Zerbi.

Mercato Juventus - Taglio basso dedicato al mercato della Juventus, con titolo: "Offerta Juve per Milinkovic, 60 milioni. Preso Demiral". In attesa che venga ufficializzato il tecnico per la prossima stagione, con Maurizio Sarri che resta in pole e che giocherà questa sera la finale di Europa League, i bianconeri non restano immobili sul mercato e piazzano il colpo Merih Demiral, difensore quest'anno al Sassuolo. Prima offerta anche per Milinkovic-Savic della Lazio: sul tavolo una cifra vicina ai 60 milioni.

Inter, arriva Conte - Comincia a prendere forma la nuova Inter targata Antonio Conte, che ha deciso di avere accanto a sè il fratello come vice-allenatore. Ritorno all'Inter per Gabriele Oriali, che lascia la Nazionale: per lui ruolo di collegamento tra la squadra e la società.