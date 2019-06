PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Patto col diavolo. Milan fuori dall'EL, ripartirà senza zavorre"

La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport tratta vari temi ma nella zona centrale c'è spazio per il Milan, escluso dall'Europa League: "Patto col Diavolo", titola infatti la rosea che aggiunge: "Schiaffo dell'UEFA: quest'anno niente Coppe. Ma il club sorride. Ripartirà senza zavorre (e senza Gigio)".

MERCATO ROMA E JUVE - Nel taglio alto invece si parla molto di mercato e della Roma che avrebbe trovato un accordo per Barella con il Cagliari: "Barella sorpasso Roma. Offerti 35 milioni più Defrel. Inter che cosa fai?", mentre dall'altra parte si parla dei tanti affari della Juventus molto impegnata sul mercato e del possibile interesse del PSG per Bonucci: "Blitz Juve, Rabiot sì! PSG-Bonucci. Preso il francese, il PSG chiama Leo, arriva Pellegrini JR: scambio con la Roma, andrà via Spinazzola".

FORZA RAGAZZE - Nel taglio basso infine si parla del Mondiale Femminile con l'Italia impegnata nei quarti di finale: "Forza Ragazze", scrive la rosea. "Quarti di finale del Mondiale: c'è Italia-Olanda. Le grandi donne del nostro sport caricano la Nazionale", si legge. Appuntamento alle 15.