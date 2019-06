PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sarri-Juve 2022! E CR7 vuole James"

"Milan, mossa Torreira". Titola così in primo piano l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega le prime mosse del nuovo Milan firmato Maldini e Boban. I due dirigenti sono al lavoro e tra i primi colpi previsti potrebbe esserci l'ex Sampdoria: l'idea è quella di muovere un assalto verso il centrocampista dell'Arsenal e anche per Dejan Lovren, che potrebbe lasciare il Liverpool.



Donne di successo. Dopo aver battuto l'Australia all'esordio, ieri l'Italia ha schiantato anche la Giamaica nei mondiale di calcio femminile. "We love azzurre", titola la Rosea, che posto del 'love' inserisce un cuore azzurro in cui si fa un focus sul personaggio: "Gira gira Girelli la nostra Pablita". Le azzurre hanno superato il turno, conquistato gli ottavi, e adesso Gravina apre ad una legge sul professionismo.



Juve e Roma. Sulla prima pagina del quotidiano milanese si parla anche di Sarri, promesso sposo alla Juventus: "C'è l'intesa col Chelsea: Juve 2022". Inoltre - si legge - Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera James Rodriguez, uno dei principali obiettivi del Napoli tra le altre cose. Spazio anche alla Roma, con il possibile addio di Totti. "Resta con noi", dice Pallotta, "Ma lunedì può dare l'addio", controbatte la Gazza.