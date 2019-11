PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Scatta la tregua, ADL apre al dialogo"

"Mister coraggio". Con queste parole la Gazzetta dello Sport ha deciso di dedicare, in apertura, il titolo principale dell'edizione odierna a Sinisa Mihajlovic: "Dopo 4 mesi e mezzo il tecnico del Bologna racconta la sua lotta 'Uomo, non eroe. Malattia bastarda. Ho pianto. Ora mi godo anche l'aria'", il resto della titolazione in merito. Spazio anche al Napoli, prossimo avversario del Bologna: "Napoli, scatta la tregua. ADL apre al dialogo, ma le multe restano".

Il mercato nerazzurro - "L'Inter compra. Kulusevski a gennaio con i soldi di Gabigol. Milinkovic per giugno. E c'è Vidal in vetrina". Queste, secondo la Rosea, le trattative in piedi per il club di patron Zhang, pronto a prelevare la stellina dell'Atalanta in forza al Parma.

Il calcio giocato - Sabato, tempo di campionato. E, di conseguenza, questo il titolo in merito: "I tre anticipi di oggi: "Torna Brescia-Atalanta. Il Toro aspetta Belotti. Fiorentina, Chiesa ko. Il brivido del derby: Balo scalpita. Carica Mazzarri in casa del Genoa".

Sorteggio europeo - Questo pomeriggio, a partire dalle 18, in Romania si terrà la cerimonia che rivelerà quali squadra l'Italia di Mancini dovrà affrontare per la competizione continentale: "Euro 2020: l'Italia rischia di pescare Ronaldo e Francia. Sorteggio a Bucarest: azzurri teste di serie", il titolo nel taglio alto.