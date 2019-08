PRIMA PAGINA - Gazzetta: Si muovono le stelle, Icardi apre all'addio

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato ci sono ancora grandi manovre da fare e così La Gazzetta dello Sport titola: "Si muovono le stelle". Neymar fa ritorno al Barcellona, mentre il Paris Saint Germain torna a muoversi per Paulo Dybala. Poi il caso Icardi: Marotta offre il rinnovo di contratto all'argentino, che ora invece apre all'addio.



Messe bene e Messi male - Il sorteggio di Champions è stato benevolo con Juventus, Atalanta e Napoli, che hanno gironi alla portata: i bianconeri incroceranno l'Atletico Madrid, poi il Bayer Leverkusen e la Lokomotiv Mosca. Per il Napoli c'è il Liverpool, poi Salisburgo e Genk, mentre l'Atalanta trova Manchester City, Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk. Più complicata la strada dell'Inter, che trova nel suo girone Barcellona e Borussia Dortmund, oltre che lo Slavia Praga.

Un bel Toro non basta: fuori - Il Torino non riesce nell'impresa di ribaltare il risultato contro il Wolverhampton ed è già fuori dall'Europa League. Buona la prestazione dei granata in Inghilterra, ma i Wolves passano per 2 a 1. Oggi nell'urna di Nyon solo Lazio e Roma difenderanno i colori italiani.