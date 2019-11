PRIMA PAGINA - Gazzetta su Ancelotti: "Appeso alla Champions"

In alto Gonzalo Higuain, in basso Lautaro Martinez. Cos'hanno in comune? Il ruolo, la nazionalità e il fatto di aver trascinato rispettivamente Juventus e Inter fino ai tre punti contro Atalanta e Torino. E così, nel titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, in onore dei due argentini (e della lotta-scudetto che stanno portando avanti) si parla di "Tango!", il ballo dell'Argentina, giusto. Il ballo a due è per lo scudetto, quindi: da un lato a mettere altro pepe albiceleste ci pensa Dybala, dall'altro invece si tratta di un belga ma sempre un attaccante, Lukaku.

Milan da poker - Sotto l'apertura, invece, La Gazzetta dello Sport si dedica all'altro anticipo di questo sabato di calcio bestiale, Milan-Napoli. L'uomo-copertina è Giacomo Bonaventura, autore della rete che sigla l'1-1 finale. "Milan: c'è il Jack, serve l'asso". Nel sommario, poi, vengono sottolineati anche i fischi a Piatek. Passando in casa azzurra, invece, si legge sulla Rosea che ora "Ancelotti appeso alla Champions".

Altri titoli - Passando in taglio alto, nei due titoli sotto la testata, La Gazzetta dello Sport si dedica prima alla Copa Libertadores conquistata ieri dal Flamengo grazie ad una doppietta nei minuti finali di Gabigol, divenuto l'idolo del Brasile perché dopo 38 anni ridà il titolo ai Rubonegros. Accanto, invece, si torna a parlare di Serie A e di uno dei match più importanti di questa domenica: Roma-Brescia. "Balotelli a casa: si perde il duello Zaniolo-Tonali", titola la Rosea che parla di sfida del futuro tra un classe '99 e un classe 2000 destinati a fare la storia del calcio di casa nostra.