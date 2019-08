PRIMA PAGINA - Gazzetta su Icardi: "Il Napoli ci prova con soldi e Milik"

Parla Roberto Mancini in vista della prossima Serie A. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone in apertura un'intervista al commissario tecnico della Nazionale in vista del campionato ormai alle porte. "Mancini dà le carte", titola il quotidiano rosa, che poi riporta altre parole dell'ex interista, che tocca svariati temi: la prima esperienza di Sarri alla Juventus, i nuovi acquisti dell'Inter, il secondo anno di Ancelotti al Napoli, il Milan di Giampaolo e, ovviamente, le stelle italiane che possono fare bene.

Colpo Inter? - Sfumato Edin Dzeko, l'Inter s'è messa subito al lavoro alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare ad Antonio Conte. E adesso sembra averlo trovato. "Inter Maravilla", titola La Gazzetta dello Sport, che racconta di un Alexis Sanchez, detto per l'appunto il Nino Maravilla, ad un passo dai colori nerazzurri. La chiusura sarebbe vicina, così l'allenatore nerazzurro avrebbe il suo secondo attaccante da far ruotare con Lautaro Martinez. Intanto resta in uscita Mauro Icardi, per il quale ci prova il Napoli con Milik più soldi.

Dybala e non solo - In taglio basso sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per altri temi. In primis Paulo Dybala, autore di una grande prova contro la Triestina. "Dybala altro show: Juve, e ora?", titola la Rosea, soffermandosi sul fatto che la Joya è in uscita, anche se lui vorrebbe restare. Deludente invece l'amichevole del Milan, che non va oltre lo 0-0 col Cesena. In festa, infine, il Brescia che attende Mario Balotelli: "Balo al Brescia: inizia la festa. Firma un anno, con la salvezza scatta il rinnovo".